Когда лучше сажать картофель: старинные приметы

09:20, 25 апр 2024

В наше время, когда наука и техника шагнули далеко вперед, многие люди с недоверием относятся к народным приметам. Однако, как показывает практика, вековые наблюдения за природой могут стать ценными подсказками для садоводов. Сегодня мы поделимся секретами, которые помогут вам вырастить богатый урожай картофеля, ориентируясь на старинные приметы.

Всем известно, что картофель – влаголюбивая культура. Поэтому так важно выбрать правильное время для посадки, чтобы клубни не загнили в холодной земле и не прекратили свой рост. Опытные огородники советуют ориентироваться не только на прогнозы погоды, но и на народные приметы, которые веками накапливали наши предки.

Когда сажать картофель по березе?

Когда сажать картофель по черемухе?

Одним из самых точных ориентиров для посадки картофеля считается береза. Когда на ее ветках распустятся листья размером с двухрублевую монету, значит, пора сажать и картофель.

Еще одна верная примета – цветение черемухи. Как только на ее ветках появятся кисти с бутонами, но сами цветы еще не распустятся, можно смело сажать картофель.

Не стоит бояться, что после посадки наступят заморозки. Ведь к этому времени земля уже достаточно прогреется, и резкое понижение температуры не навредит клубням, укрытым в земле.

Когда сажать картофель по одуванчикам?

Когда на лугах распустятся одуванчики, это верный знак того, что пора сажать картофель. Ведь цветение этих неприхотливых цветов говорит о том, что почва прогрелась достаточно для роста клубней.

Автор: Алия Карачурина