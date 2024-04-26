На Башкирию надвигается «ржавый» дождь из пустыни

09:07, 26 апр 2024

В ближайшие дни Поволжский регион столкнется с необычным природным явлением. Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, округ накроет пылевой шлейф, распространившийся из пустыни Сахара. Это явление принесет так называемые «ржавые» дожди.

Согласно прогнозам синоптиков, первыми на пути стихии окажутся жители Башкирии. Непогода с пылевыми бурями ожидается в республике уже в пятницу. Затем, к выходным, пыльный фронт достигнет Южного и Среднего Урала.

Причина нашествия пыли кроется в северных потоках воздушных масс, поднявшихся из обширной африканской пустыни Сахара. В последние дни в ливийском Бенгази наблюдалась пылевая буря с существенным ухудшением видимости – до критических 200 метров. Постепенно эти воздушные потоки достигли Поволжья.

Впрочем, для региона такое природное явление не в новинку. В 2021 году местных жителей уже посещал схожий «пыльный привет» - тогда пыль прибыла из Казахстана, оставив на автомобилях внушительные следы.

Специалисты пытаются успокоить население. Так, метеоролог Ильнур Нурмухаметов заверил, что стихия не представляет серьезной опасности для жителей Башкирии. Вместе с тем, он призвал граждан соблюдать меры предосторожности – использовать маски в эти дни.

Гидрометцентр республики пока не объявлял штормовых предупреждений. Загрязнение воздушных масс расценивается как несущественное. Однако ситуацию держат на контроле все наблюдательные пункты Уфы.

Автор: Алия Карачурина