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Беру детское масло и натираю им стены в ванной: вот для чего это делаю — эффект впечатляет

Беру детское масло и натираю им стены в ванной: вот для чего это делаю — эффект впечатляет

09:31, 26 апр 2024

В борьбе за чистоту и уют в доме люди часто прибегают к нестандартным решениям. Одно из таких простых, но эффективных средств — детское масло. Оказывается, это доступное косметическое средство способно творить чудеса не только с нежной кожей малышей.

Детское масло, как оказалось, прекрасно справляется с пятнами и налетами на различных поверхностях. Его особенно рекомендуют для ванных комнат с проблемой жесткой воды, которая быстро оставляет следы на кафельной плитке. Достаточно смочить немного бумажной салфетки небольшим количеством детского маслица и аккуратно протереть загрязненные участки. Благодаря питательному составу, масло не только удалит уже въевшиеся разводы, но и создаст защитную пленку, препятствуя скорому появлению новых.

Однако применение этого домашнего помощника не ограничивается только ванной комнатой. Детское масло великолепно полирует блестящие металлические поверхности, придавая им ослепительный блеск. Им можно обрабатывать раковины, плиты, холодильники из нержавеющей стали и даже дверные ручки. При этом состав детского масла абсолютно безопасен и не оставляет неприятного запаха. Напротив, после использования в доме останется нежный, успокаивающий аромат.

Чтобы добиться максимального эффекта, рекомендуется протереть обработанную поверхность сухой салфеткой, удаляя излишки средства. А использованные материалы можно просто выбросить в мусорное ведро, не опасаясь неприятных запахов.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: лайфхаки уборка
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