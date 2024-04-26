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Газеты на грядках: гениальное решение дачной проблемы, о которой никто не знает

Газеты на грядках: гениальное решение дачной проблемы, о которой никто не знает

09:45, 26 апр 2024

В погоне за обильным урожаем помидоров опытные огородники нередко прибегают к нестандартным и порой неожиданным методам. Один из них - использование обычных газет в качестве природного мульчирующего материала. Этот простой, но эффективный трюк позволяет защитить томатные растения от коварной фитофторы - грибкового заболевания, способного погубить весь урожай.

Угроза подстерегает со стороны почвы, где таятся споры опасного патогена. Своевременное газетное мульчирование помогает заблокировать источник инфекции, не давая ей распространиться на здоровые растения. Для этой цели подойдут любые нецветные газеты.

Процесс мульчирования прост. Сначала грядку под помидорами необходимо подготовить: пролить, удалить сорняки и, при желании, обработать почву чесночным раствором для профилактики. Затем берутся газетные листы в 2-4 слоя, смачиваются в тазике с водой и укладываются вокруг стволов растений внахлест, оставляя небольшие отверстия для полива.

Этот защитный слой не только предотвращает развитие фитофторы, но и выполняет роль питательной подкормки для растений, заменяя собой множество удобрений. Таким образом, один простой и бюджетный прием позволяет садоводам получить двойную выгоду: сохранить урожай томатов и сэкономить на химикатах.

Подкормки и химия станут не нужны – названа лучшая защита помидоров от фитофторы и вредителей

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Подкормки и химия станут не нужны – названа лучшая защита помидоров от фитофторы и вредителей
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород помидоры
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