Секрет белоснежной одежды: одна таблетка аптечного препарата и вещи как новые
09:57, 26 апр 2024
Даже самые качественные вещи со временем тускнеют и теряют первозданную свежесть. Но не стоит расстраиваться и спешить обновлять гардероб - существует простой и доступный способ придать любимым нарядам прежний безупречный вид. Неожиданным помощником в этом деле выступит... обычный аспирин!
В составе этого известного лекарства содержатся вещества, обладающие отбеливающими и освежающими свойствами. Чтобы задействовать их действие, нужно растворить 2-5 таблеток аспирина без каких-либо дополнительных компонентов в теплой воде. Полученным раствором замочите потускневшие вещи на 8-10 часов. Затем достаточно постирать их обычным способом - вручную или в стиральной машине.
Аспирин также поможет избавиться от въевшихся пятен пота на одежде. Для этого приготовьте раствор из 2-3 таблеток на 100 мл воды, нанесите его на проблемные участки и оставьте на несколько часов. После чего стирайте вещь обычным способом - пятна должны полностью исчезнуть!
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Читайте также
Это интересно
Секретный лайфхак с разрыхлителем: раз в месяц делаю эту процедуру – мощный эффект
Это интересно
Как сделать черные вещи снова черными: 1 лайфхак, который изменит ваш подход к стирке
Это интересно
Постирав в машинке вещи выдавливаю из тюбика немного зубной пасты: эффект поразительный
Это интересно
Невероятный лайфхак для идеальной стирки: зачем класть в машинку яичную скорлупу?