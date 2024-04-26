Секрет белоснежной одежды: одна таблетка аптечного препарата и вещи как новые

09:57, 26 апр 2024

Даже самые качественные вещи со временем тускнеют и теряют первозданную свежесть. Но не стоит расстраиваться и спешить обновлять гардероб - существует простой и доступный способ придать любимым нарядам прежний безупречный вид. Неожиданным помощником в этом деле выступит... обычный аспирин!

В составе этого известного лекарства содержатся вещества, обладающие отбеливающими и освежающими свойствами. Чтобы задействовать их действие, нужно растворить 2-5 таблеток аспирина без каких-либо дополнительных компонентов в теплой воде. Полученным раствором замочите потускневшие вещи на 8-10 часов. Затем достаточно постирать их обычным способом - вручную или в стиральной машине.

Аспирин также поможет избавиться от въевшихся пятен пота на одежде. Для этого приготовьте раствор из 2-3 таблеток на 100 мл воды, нанесите его на проблемные участки и оставьте на несколько часов. После чего стирайте вещь обычным способом - пятна должны полностью исчезнуть!

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru