Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Секрет белоснежной одежды: одна таблетка аптечного препарата и вещи как новые

Секрет белоснежной одежды: одна таблетка аптечного препарата и вещи как новые

09:57, 26 апр 2024

Даже самые качественные вещи со временем тускнеют и теряют первозданную свежесть. Но не стоит расстраиваться и спешить обновлять гардероб - существует простой и доступный способ придать любимым нарядам прежний безупречный вид. Неожиданным помощником в этом деле выступит... обычный аспирин!

В составе этого известного лекарства содержатся вещества, обладающие отбеливающими и освежающими свойствами. Чтобы задействовать их действие, нужно растворить 2-5 таблеток аспирина без каких-либо дополнительных компонентов в теплой воде. Полученным раствором замочите потускневшие вещи на 8-10 часов. Затем достаточно постирать их обычным способом - вручную или в стиральной машине.

Аспирин также поможет избавиться от въевшихся пятен пота на одежде. Для этого приготовьте раствор из 2-3 таблеток на 100 мл воды, нанесите его на проблемные участки и оставьте на несколько часов. После чего стирайте вещь обычным способом - пятна должны полностью исчезнуть!

Невероятный лайфхак для идеальной стирки: зачем класть в машинку яичную скорлупу?

Читайте также:

Невероятный лайфхак для идеальной стирки: зачем класть в машинку яичную скорлупу?
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: стирка аспирин
Читайте также

Секретный лайфхак с разрыхлителем: раз в месяц делаю эту процедуру – мощный эффект
Это интересно
Секретный лайфхак с разрыхлителем: раз в месяц делаю эту процедуру – мощный эффект
Как сделать черные вещи снова черными: 1 лайфхак, который изменит ваш подход к стирке
Это интересно
Как сделать черные вещи снова черными: 1 лайфхак, который изменит ваш подход к стирке
Постирав в машинке вещи выдавливаю из тюбика немного зубной пасты: эффект поразительный
Это интересно
Постирав в машинке вещи выдавливаю из тюбика немного зубной пасты: эффект поразительный
Невероятный лайфхак для идеальной стирки: зачем класть в машинку яичную скорлупу?
Это интересно
Невероятный лайфхак для идеальной стирки: зачем класть в машинку яичную скорлупу?


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok