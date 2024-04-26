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Чудо-подкормка для рассады: 2 ложки на горшок – помидоры и перцы пустятся в рост за ночь

Чудо-подкормка для рассады: 2 ложки на горшок – помидоры и перцы пустятся в рост за ночь

10:05, 26 апр 2024

Вопрос, как обеспечить крепкий рост и пышное цветение томатов и перцев, волнует каждого, кто стремится к богатому урожаю. Специалисты популярного канала «Садовый гид» поделились оригинальным рецептом подкормки, которую можно легко приготовить в домашних условиях.

В основе этого удивительного натурального стимулятора лежат два доступных ингредиента — яблоки и мед. Приготовление начинается с того, что кожура от двух яблок тщательно просушиваются на батарее. Затем их перемалывают в кофемолке до состояния пудры. Ее высыпают в литровую банку с водой и добавляют столовую ложку меда.

Смесь настаивается в течение 3-4 дней. По прошествии этого времени она готова к применению. Поливать растения этим натуральным концентратом следует после полива обычной водой из расчета 2 столовые ложки на один куст.

Эффект от применения такой подкормки поистине поразителен. Буквально на глазах томаты и перцы преображаются, становясь более мощными и жизнестойкими. Густая зеленая листва и обильное цветение служат верными признаками того, что впереди садоводов ждет небывалый урожай.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы огород подкормка помидоры
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