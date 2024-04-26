Забудьте о статинах: Эта трава очистит сосуды от холестериновых бляшек

10:16, 26 апр 2024

В современном мире, где стресс и нездоровый образ жизни подстерегают на каждом шагу, сохранение здоровья сердечно-сосудистой системы становится все более актуальной задачей. Однако решение может крыться в одном из самых древних целебных растений, известных человечеству — черемше.

Силе черемши впору удивляться. Эта непримечательная на вид зеленая трава обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способными укрепить иммунитет и обезопасить организм от множества недугов. Но главным ее преимуществом является наличие аллицина — вещества, которое прямо воздействует на уровень холестерина в крови.

«Регулярное употребление черемши в пищу существенно снижает концентрацию опасного холестерина ЛПНП, провоцирующего образование атеросклеротических бляшек», — поясняет врач-эндокринолог высшей категории Елена Сюракшина.

По ее словам, черемша также способна предотвратить закупорку кровеносных сосудов, что кардинально сокращает риск инфарктов и инсультов.

Специалисты рекомендуют щедро добавлять нарезанную черемшу в салаты, супы, гарниры и другие блюда, чтобы максимально насытить организм ее целебной силой. Ведь сохранение здоровья сердца — залог долгой и активной жизни в современных реалиях.

Представленная информация носит ознакомительный характер. Перед употреблением черемши в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru