Малины размером с кулак: как добиться рекордного урожая с помощью простой подкормки

11:28, 26 апр 2024

Весна – самое подходящее время для начала работ по уходу за малинником. Однако не стоит торопиться и развязывать кусты сразу после таяния снега. Опытные агрономы рекомендуют дождаться, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво превысит отметку в +6°C. Только после этого можно приступать к первым мероприятиям по уходу за малиной.

Одним из ключевых факторов, влияющих на урожайность малины, является грамотное внесение удобрений. Как рассказывает ученый-агроном Нелли Гуляева, малина особенно отзывчива на азотные подкормки. Однако вносить их под кусты слишком рано категорически не рекомендуется, поскольку это может спровоцировать промерзание корневой системы. Лучше отложить первые азотные подкормки до наступления мая.

Одним из лучших природных стимуляторов плодоношения для малины считается свежий козий навоз. Специалисты советуют разбавлять его в пропорции 1 часть навоза на 10 частей воды. Полученным раствором следует обильно полить приствольные круги кустов, выливая под каждый примерно одно ведро. После такой подкормки малина отблагодарит вас буйным ростом и обилием завязей.

Не забывайте, что перед внесением любых удобрений малиннику требуется обильный полив.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru