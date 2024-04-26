Как побороть гипертонию без лекарств: рецепт от врача Денисовой

19:25, 26 апр 2024

В современном ритме жизни высокое давление стало настоящим бичом для многих. Однако существуют простые и естественные способы держать эту проблему под контролем. Ведущий диетолог Наталья Денисова раскрывает мощь свежей зелени в борьбе с гипертонией.

«Пациенты, включавшие в свой рацион несколько веточек укропа, петрушки или листьев салата хотя бы дважды в день, через некоторое время замечали, что их гипертония становилась менее выраженной, а симптомы уменьшались,» — объясняет эксперт. «Это позволило многим постепенно снизить дозировку лекарств.»

В зелени, будь то укроп, петрушка или листовой салат, содержится высокое количество калия. Этот важный минерал играет решающую роль в нормализации артериального давления, помогая организму избавляться от излишней жидкости. По словам Денисовой, люди, регулярно употребляющие зелень, часто отмечают значительное улучшение своего состояния всего за несколько недель.

Помимо контроля над кровяным давлением, зелень также оказывает благотворное воздействие на кровообращение и насыщение тканей кислородом. Таким образом, простое увеличение потребления свежей зелени может стать мощным союзником в поддержании сердечно-сосудистого здоровья естественным путем.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru