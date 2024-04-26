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Как побороть гипертонию без лекарств: рецепт от врача Денисовой

Как побороть гипертонию без лекарств: рецепт от врача Денисовой

19:25, 26 апр 2024

В современном ритме жизни высокое давление стало настоящим бичом для многих. Однако существуют простые и естественные способы держать эту проблему под контролем. Ведущий диетолог Наталья Денисова раскрывает мощь свежей зелени в борьбе с гипертонией.

В зелени, будь то укроп, петрушка или листовой салат, содержится высокое количество калия. Этот важный минерал играет решающую роль в нормализации артериального давления, помогая организму избавляться от излишней жидкости. По словам Денисовой, люди, регулярно употребляющие зелень, часто отмечают значительное улучшение своего состояния всего за несколько недель.
«Пациенты, включавшие в свой рацион несколько веточек укропа, петрушки или листьев салата хотя бы дважды в день, через некоторое время замечали, что их гипертония становилась менее выраженной, а симптомы уменьшались,» — объясняет эксперт. «Это позволило многим постепенно снизить дозировку лекарств.»

Помимо контроля над кровяным давлением, зелень также оказывает благотворное воздействие на кровообращение и насыщение тканей кислородом. Таким образом, простое увеличение потребления свежей зелени может стать мощным союзником в поддержании сердечно-сосудистого здоровья естественным путем.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье давление
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