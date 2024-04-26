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Завтрак, который убивает: врач Вялов назвал продукт, от которого стоит отказаться - холестерин из-за этого просто зашкаливает

Завтрак, который убивает: врач Вялов назвал продукт, от которого стоит отказаться - холестерин из-за этого просто зашкаливает

19:44, 26 апр 2024

Начало дня задает тон для всего последующего распорядка, и выбор блюд для завтрака может иметь далеко идущие последствия для нашего организма. Известный гастроэнтеролог Сергей Вялов высказался о связи между утренним меню и здоровьем сердечно-сосудистой системы.

По словам специалиста, привычка съедать на завтрак бутерброды с колбасой может серьезно повысить уровень холестерина в крови. Всего 100 граммов отварной колбасы содержит около 70 мг этого вещества. Избыток холестерина создает опасность для состояния сосудов, способствуя развитию таких нежелательных состояний, как атеросклероз.

Казалось бы, полезная яичница также не идеальный завтрак с точки зрения влияния на сосуды. Несмотря на то, что яйца питательнее, чем обработанное мясо, они тоже могут негативно сказываться на состоянии кровеносной системы при чрезмерном потреблении.

Врач предупреждает и о кондитерских изделиях. Любимое многими печенье зачастую изобилует холестерином - в нескольких кусочках может содержаться до 20 мг этого вещества. Повышенное содержание холестерина чревато серьезными осложнениями, включая тромбоз, инсульт и образование камней в желчном пузыре.

Врач назвал продукт, который снижает уровень холестерина на 25%: есть в каждом доме

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Врач назвал продукт, который снижает уровень холестерина на 25%: есть в каждом доме
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье
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