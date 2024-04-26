Опытные дачники сажают зеленый лук этим китайским методом: результат ошеломит

19:51, 26 апр 2024

В мире садоводства и огородничества с каждым днем появляются все новые и новые методы выращивания культур. Некоторые из них не только облегчают труд, но и способны значительно повысить урожайность. Именно к таким инновационным техникам относится так называемый китайский метод посадки лука, стремительно набирающий популярность среди опытных огородников и новичков.

Суть этого уникального подхода заключается в том, что луковицы высаживаются не в ровные грядки, а в специальные гребни. Такая техника обеспечивает идеальные условия для роста и развития культуры, позволяя добиться крепких, плотных и сочных луковиц. По словам эксперта сетевого издания «Белновости», ученого-агронома и ландшафтного дизайнера Анастасии Коврижных, главным преимуществом этого метода является эффективная защита от гниения.

Секрет заключается в особой конструкции грядок. Рыхлая почва формируется в приподнятые гребни высотой 15-17 см. Между гребнями устраиваются канавки шириной 25-30 см. Благодаря такой системе излишки влаги стекают в промежутки, оставляя сами гребни сухими и хорошо продуваемыми. Это предотвращает загнивание луковиц и создает оптимальный микроклимат для их роста.

Процесс посадки лука по китайскому методу прост, но требует аккуратности. Луковицы заглубляются в гребни примерно на 5 см, что обеспечивает им надежную опору и доступ к питательным веществам. Перед формированием гребней следует тщательно разрыхлить почву, чтобы обеспечить высокую воздухопроницаемость и дренажные свойства будущих насыпей.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru