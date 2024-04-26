Земля станет рыхлой, как торф: высыпьте это эту приманку и дождевые черви сами к вам придут
20:10, 26 апр 2024
Дождевые черви – не просто обитатели почвы, а настоящие союзники садовода. Прокладывая подземные ходы, они рыхлят землю, делая ее воздухопроницаемой, что благотворно влияет на рост и развитие растений. Более того, черви – это природные производители биогумуса, ценнейшего органического удобрения, повышающего плодородие почвы.
Привлечь этих полезных помощников в свой сад вовсе не сложно. Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова делится действенным лайфхаком: для создания эффектной природной приманки понадобится обычная кофейная гуща. Достаточно подсушить ее и рассыпать на грядках, а затем накрыть темным укрытием вроде пленки или доски. Такой аппетитный "деликатес" быстро привлечет червей со всей округи.
Чтобы усилить притягательность участка для этих землероев, полезно создать максимально комфортные условия. Залогом успеха станет мульчирование почвы - внесение слоя органических материалов вроде соломы, торфа или перегноя. Такое покрытие не только сделает среду обитания более привлекательной для дождевых червей, но и защитит грунт от пересыхания и сорняков.
Автор: Алия Карачурина
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