Лунный календарь садовода: идеальные дни для посадки моркови и свёклы

09:46, 27 апр 2024

В ожидании тепла многие садоводы-любители торопятся высадить морковь как можно раньше, полагаясь на ее холодостойкость. Однако опытные огородники предостерегают от поспешных действий. Как только почва начнет прогреваться, на грядки устремятся полчища морковных мух, которые безжалостно уничтожат нежные всходы. Поэтому специалисты рекомендуют не спешить с посадкой моркови и предварительно высадить менее привлекательную для вредителей свеклу.

Ключевым фактором для определения оптимального времени посадки является температура почвы. Эксперты советуют дождаться, когда она достигнет отметки в 8-10 градусов для свеклы и 12-15 градусов для моркови. В средней полосе России это обычно происходит в середине мая. Однако не стоит забывать и о лунном календаре, который издавна служит надежным ориентиром для садоводов.

В мае 2024 года благоприятными днями для посадки корнеплодов считаются 3, 4, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30 и 31 числа. Учитывая, что морковь и свекла лучше всего приживаются при убывающей Луне, оптимальными датами станут 3, 4, 7, 26, 27, 30 и 31 мая. Следуя этим рекомендациям, вы значительно повысите шансы на богатый урожай сочных, сладких корнеплодов.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru