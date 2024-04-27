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Чудо-подкормка для клубники: +500% к урожаю, сладкие ягоды размером с кулак без вредителей

Чудо-подкормка для клубники: +500% к урожаю, сладкие ягоды размером с кулак без вредителей

09:55, 27 апр 2024

Хотите, чтобы ваш клубничный сезон был щедрым на крупные, сочные и невероятно сладкие ягоды? Тогда вам стоит попробовать этот проверенный рецепт подкормки, одобренный опытным агрономом Ксенией Давыдовой.

Для начала соберите следующие ингредиенты: пятилитровое ведро воды, четверть чайной ложки марганца, половину чайной ложки борной кислоты, 13 капель йода и три столовые ложки нашатырного спирта. Это уникальное сочетание поможет клубнике раскрыть свой максимальный потенциал.

Приготовление волшебного эликсира довольно простое. Сначала наполните ведро горячей водой на треть и растворите в ней борную кислоту и марганец, тщательно перемешивая. Затем долейте воду почти до краев емкости. В завершение добавьте йод и нашатырный спирт, снова хорошенько перемешав.

Теперь наступает кульминационный момент – подкормка кустов. Аккуратно вылейте под каждый куст до 500 мл питательного раствора. Удивительно, но этой одной процедуры, проведенной в апреле, будет достаточно для того, чтобы клубника расцвела пышным цветом и завязала крупные, сладкие ягоды.

Благодаря мощному питанию даже слабые и хилые кустики буквально преобразятся. Их цветение станет махровым, а вредители поостерегутся приближаться к этой ягодной плантации. Клубника порадует вас щедрым урожаем на протяжении всего сезона, а каждая ягода будет источать соблазнительный аромат и таить в себе истинную сладость.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы подкормка огород клубника
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