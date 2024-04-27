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Не тратьте деньги на удобрения! Этот сидерат сделает вашу почву мягкой и плодородной

Не тратьте деньги на удобрения! Этот сидерат сделает вашу почву мягкой и плодородной

10:04, 27 апр 2024

Многие садоводы знают о пользе сидератов – зеленых культур, которые сеют не ради плодов, а для улучшения почвы. Но не все сидераты одинаково хороши. Есть среди них те, которые капризны к условиям выращивания, а есть настоящие универсалы, подходящие даже для начинающих огородников. К числу таких неприхотливых сидератов относится фацелия.

Эта скромная красавица с пышными изумрудными кронами и яркими соцветиями способна за короткие сроки вырастить мощную корневую систему. Благодаря этому качеству фацелия успешно разрыхляет даже наиболее плотные грунты, делая их идеальной средой для развития других культур. Ко всему прочему, стойкая зелень надежно защищает почву от выветривания и иссушения, сохраняя ее плодородный потенциал.

Что особенно привлекательно, фацелия нетребовательна к условиям произрастания. Она прекрасно чувствует себя на любых грунтах, вне зависимости от кислотности. Эта культура идеальна для начинающих огородников, у которых пока нет опыта работы с разными видами почв. Посевы фацелии можно производить в широком временном диапазоне – от ранней весны, сразу после таяния снегов, до поздней осени. При этом за один сезон допускается несколько севооборотов.

Стремительный рост – еще одно достоинство этого сидерата. Уже через полтора месяца после появления первых всходов бутонов фацелия вступает в цветущую стадию, покрываясь россыпью ярких венчиков. Как только растение зацвело, его рекомендуется срезать на уровне поверхности почвы. После просушки зеленую массу сидерата достаточно просто распределить в качестве мульчи по грядкам. Многие садоводы предпочитают действовать именно таким образом при весенне-летних посевах.

Осенние посадки фацелии не требуют скашивания до наступления новой вегетационной стадии. Сидерат может безбоязненно оставаться на участке в зимние месяцы, сохраняя почву под собой в рыхлом состоянии. При посеве важно выбирать безветренный день, чтобы мелкие семена не разлетались. Многие специалисты рекомендуют предварительно смешивать посевной материал с песком для достижения более равномерного распределения растений по площади участка. Примерный расход семян фацелии составляет около 200 граммов на одну сотку земли.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы огород фацелия
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