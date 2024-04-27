Секретный эликсир против тли: этот черный раствор спасет ваш сад (и безопасен для растений)
10:16, 27 апр 2024
Тля - настоящий кошмар любого дачника. Эти прожорливые насекомые способны уничтожить посадки в считанные дни, оставляя садовода ни с чем.
Эксперты канала "Мастер-Ок" делятся проверенным рецептом действенного средства, которое поможет вам одержать верх над тлей и спасти урожай.
Чтобы создать это мощное оружие, необходимо смешать в 10 литрах воды 300 граммов золы. Затем поставить смесь на плиту и вскипятить, проваривая в течение 20 минут. После этого добавить натертый брусок хозяйственного мыла, тщательно размешать и дать остыть.
Холодным зольным раствором необходимо тщательно опрыскать все растения на дачном участке. Под натиском этого природного коктейля тля вынуждена будет капитулировать и бежать с поля боя. Часть насекомых погибнет сразу, остальные поспешат эвакуироваться из зоны поражения.
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Автор: Алия Карачурина
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