Секретный эликсир против тли: этот черный раствор спасет ваш сад (и безопасен для растений)

10:16, 27 апр 2024

Тля - настоящий кошмар любого дачника. Эти прожорливые насекомые способны уничтожить посадки в считанные дни, оставляя садовода ни с чем.

Эксперты канала "" делятся проверенным рецептом действенного средства, которое поможет вам одержать верх над тлей и спасти урожай.

Чтобы создать это мощное оружие, необходимо смешать в 10 литрах воды 300 граммов золы . Затем поставить смесь на плиту и вскипятить, проваривая в течение 20 минут. После этого добавить натертый брусок хозяйственного мыла, тщательно размешать и дать остыть.

Холодным зольным раствором необходимо тщательно опрыскать все растения на дачном участке. Под натиском этого природного коктейля тля вынуждена будет капитулировать и бежать с поля боя. Часть насекомых погибнет сразу, остальные поспешат эвакуироваться из зоны поражения.

Автор: Алия Карачурина