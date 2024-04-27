Секретное оружие против муравьев: копеечное средство, которое решит проблему раз и навсегда
10:22, 27 апр 2024
Надоело делить свой дачный участок с полчищами муравьев? У нас есть для вас отличная новость! Опытный агроном Ксения Давыдова поделилась простым, но эффективным способом избавиться от этих незваных гостей с помощью доступных средств.
Приготовление универсального муравьиного отпугивателя не составит труда. Все, что потребуется - 400 граммов натертого хозяйственного мыла, пара столовых ложек карболки, десяток ложек керосина и десять литров воды. Смешав эти доступные ингредиенты, вы получите мощное средство для решительной борьбы с нежеланными соседями.
Процесс избавления от муравьев прост - достаточно всего лишь пролить приготовленным составом муравейник, тропинки и прикорневые зоны деревьев и кустарников. Уже после пары таких поливов муравьиная колония в панике покинет ваш участок и устремится на поиски нового пристанища, предпочтительно поодаль от столь негостеприимной территории.
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Автор: Алия Карачурина
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