Секретное оружие против муравьев: копеечное средство, которое решит проблему раз и навсегда

10:22, 27 апр 2024

Надоело делить свой дачный участок с полчищами муравьев? У нас есть для вас отличная новость! Опытный агроном Ксения Давыдова поделилась простым, но эффективным способом избавиться от этих незваных гостей с помощью доступных средств.

400 граммов натертого хозяйственного мыла, пара столовых ложек карболки, десяток ложек керосина и десять литров воды

Приготовление универсальногоне составит труда. Все, что потребуется -. Смешав эти доступные ингредиенты, вы получите мощное средство для решительной борьбы с нежеланными соседями.

Процесс избавления от муравьев прост - достаточно всего лишь пролить приготовленным составом муравейник, тропинки и прикорневые зоны деревьев и кустарников. Уже после пары таких поливов муравьиная колония в панике покинет ваш участок и устремится на поиски нового пристанища, предпочтительно поодаль от столь негостеприимной территории.

Автор: Алия Карачурина