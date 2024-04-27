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Всего 2 ложки под клубнику: завалит ягодами раньше срока - срочно внесите уже сейчас под каждый куст

Всего 2 ложки под клубнику: завалит ягодами раньше срока - срочно внесите уже сейчас под каждый куст

11:25, 27 апр 2024

Зима позади, а значит, настало время позаботиться о своих садовых любимцах. Клубника, как известно, ягода капризная, но благодарная. И чтобы порадовать себя в летний сезон обилием вкусных, ароматных ягод, нужно позаботиться о ней уже сейчас.

Опытный агроном Ксения Давыдова делится секретами щедрой весенней подкормки, которая станет залогом вашего рекордного клубничного урожая.

Приготовление раствора не составит труда – всего лишь две столовые ложки мочевины, растворенные в десяти литрах воды. Этого количества хватит для обработки площади в один квадратный метр.

Почему именно мочевина? Ответ прост – это действенный источник азота, ключевого элемента для роста и развития растений. Благодаря подкормке азотным удобрением, кусты клубники получат необходимый заряд энергии для формирования здоровой листвы, цветков и, как следствие, крупных, сочных плодов, которые станут гордостью любого садовода.

Чудо-подкормка для клубники: +500% к урожаю, сладкие ягоды размером с кулак без вредителей

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы подкормка клубника
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