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Электрошок для яблони и груши: в мае подключите дерево к розетке — вот для чего это нужно

Электрошок для яблони и груши: в мае подключите дерево к розетке — вот для чего это нужно

11:35, 27 апр 2024

В странах Азии издавна славятся своими искусными садоводами, выращивающими сочные яблоки и сладкие груши. Однако в этом регионе химические удобрения и пестициды стоят недешево. Поэтому многие садоводы вынуждены искать альтернативные, более экономичные методы повышения урожайности и защиты плодовых деревьев от вредителей.

Одним из таких нестандартных решений является использование электрического тока для борьбы с насекомыми-вредителями. Этот способ, распространенный среди таджикских садоводов, оказался на удивление действенным в предотвращении появления червивых плодов на яблонях и грушах.

Секрет электрического метода поделился автор популярного канала в Дзене "Стеклянная сказка". По его словам, необходимо провести своеобразную "электротерапию" для деревьев в начале цветения весной.

Процедура выглядит следующим образом: на расстоянии около 15 см от земли в ствол дерева вбивается гвоздь, подключенный к фазному проводу. Примерно в 50 см выше этого гвоздя вбивается второй гвоздь, также подсоединенный к кабелю. Затем на несколько секунд подается электрический ток достаточной мощности для того, чтобы "оглушить" вредителей. Эту операцию рекомендуется повторить 5 раз с небольшими перерывами. После проведения электрошоковой терапии гвозди следует аккуратно вынуть, а отверстия обработать садовым варом для заживления.

Такая радикальная, но безвредная для деревьев процедура, проводимая ежегодно в начале вегетационного периода, позволяет эффективно избавиться от различных насекомых-вредителей. Благодаря этому простому методу урожай яблок и груш значительно возрастает, порой в несколько раз превышая обычные показатели.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы сад яблоня
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