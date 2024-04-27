Чудо-средство для пышного цветения: 1 таблетка на литр воды - и цветы взорвутся бутонами

14:55, 27 апр 2024

Природа полна сюрпризов и лайфхаков, которые могут значительно облегчить жизнь цветоводам-любителям. Один из таких простых, но эффективных трюков – использование фолиевой кислоты, также известной как витамин В9, для стимуляции роста и цветения домашних растений.

В основе этого метода лежит способностьзапускать и ускорять важнейшие обменные процессы в растительных организмах. Регулярное внесение этого витамина группы В в качестве подкормки дает поразительные результаты –начинают активно расти, а период бутонизации и цветения становится гораздо более обильным и продолжительным.

Приготовление питательного раствора с фолиевой кислотой не требует особых усилий. Достаточно растворить одну таблетку препарата в литре воды комнатной температуры – и подкормка готова! Опытные цветоводы рекомендуют поливать растения таким раствором регулярно, с частотой раз в неделю. В период активного роста и цветения в летнее время можно увеличить кратность до двух раз в неделю, не опасаясь передозировки, так как раствор имеет очень низкую концентрацию.

Кроме того, фолиевая кислота замечательно сочетается с другими удобрениями, ускоряя усвоение питательных элементов в 2-3 раза по сравнению с обычной подкормкой. Достаточно добавить таблетку витамина В9 в любое стандартное удобрение – и ваши растения получат двойную пользу.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru