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Скрытая угроза: Мясников назвал 2 продукта, от которых нужно срочно отказаться

Скрытая угроза: Мясников назвал 2 продукта, от которых нужно срочно отказаться

15:07, 27 апр 2024

В погоне за стройностью и здоровьем мы часто уделяем внимание модным диетам и суперпродуктам, забывая о простых истинах. Опытный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» поделился секретами долголетия, которые скрываются не в экзотических ингредиентах, а в осознанном подходе к выбору продуктов.

Под пристальным вниманием оказался обыкновенный хлеб – неотъемлемая часть рациона многих людей. Александр Мясников призвал задуматься о том, что современные хлебобулочные изделия зачастую перегружены калориями, крахмалом и солью. Для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни и следить за фигурой, он рекомендует быть осторожнее с потреблением обычного хлеба.

Однако это не означает, что хлеб нужно полностью исключить из меню. Телеведущий предложил альтернативу – цельнозерновой хлеб, приготовленный из целых зерен пшеницы или ржи. Такой хлеб, хоть и труднодоступен в современных магазинах, содержит больше питательных веществ и клетчатки, что делает его более полезным выбором.

Кроме того, Александр Мясников обратил внимание на еще один популярный продукт – майонез. По его словам, покупные майонезы часто изобилуют различными добавками, консервантами и чрезмерным количеством калорий. Вместо этого он рекомендует готовить соусы самостоятельно, контролируя состав ингредиентов и количество питательных веществ.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: здоровье мясников
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