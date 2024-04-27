Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Вкус родом из СССР: макароны с сахаром - ностальгический рецепт

Вкус родом из СССР: макароны с сахаром - ностальгический рецепт

21:57, 27 апр 2024

В эпоху Советского Союза, когда дефицит товаров был нормой, хозяйки проявляли свои кулинарные таланты, добавляя творческие нотки даже в самые простые блюда. Одним из ярких примеров такого кулинарного новаторства стало приготовление макарон со сладким вкусом, что придавало обыденному гарниру совершенно новые оттенки.

Секретом поделилась Юлия Архипова, опытная пекарь и эксперт издания «Белновости». Согласно ее рассказу, технология приготовления сладких макарон включала несколько несложных, но важных этапов.

Первым шагом было классическое отваривание макаронных изделий до состояния готовности. Затем их следовало аккуратно откинуть в дуршлаг, позволяя им слегка остыть. Далее необходимо было растопить сливочное масло на сковороде и выложить в него макароны, обжаривая их в течение примерно пяти минут.

Финальным штрихом, придававшим блюду его сладкий вкус, было добавление ложки обычного сахара. Тщательно перемешав содержимое сковороды, макароны продолжали обжариваться до образования аппетитной хрустящей корочки. Именно эта корочка и сладковатый привкус делали простые макароны истинным лакомством для всех членов семьи.

5 минут и готово: невероятно простой рецепт макарон с сыром

Читайте также:

5 минут и готово: невероятно простой рецепт макарон с сыром
Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты макароны
Читайте также

Приготовить курицу на сковороде и выдать её за шашлык — легко: никто не отличит
Это интересно
Приготовить курицу на сковороде и выдать её за шашлык — легко: никто не отличит
Сытно и быстро: завтрак из картошки за 10 минут
Это интересно
Сытно и быстро: завтрак из картошки за 10 минут
5 минут и готово: невероятно простой рецепт макарон с сыром
Это интересно
5 минут и готово: невероятно простой рецепт макарон с сыром
Эти сочные куриные котлеты с легкостью затмят другие блюда: секрет кроется в одном ингредиенте
Это интересно
Эти сочные куриные котлеты с легкостью затмят другие блюда: секрет кроется в одном ингредиенте


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok