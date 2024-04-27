Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Муравьи исчезнут за одну ночь: посыпьте этот продукт на муравейник – никакая сода не сравнится

Муравьи исчезнут за одну ночь: посыпьте этот продукт на муравейник – никакая сода не сравнится

22:05, 27 апр 2024

Настоящее нашествие муравьев в огороде — не редкость. Эти насекомые не только досаждают своим присутствием, но и могут нанести серьезный вред, разводя на садовых деревьях тлю. Поэтому важно действовать решительно, пока муравьи не заполонили весь участок.

Опытные садоводы, делившиеся своими секретами на канале «Дачные хитрости», предлагают простой и эффективный метод борьбы с муравьями — манную крупу. Этот способ абсолютно безопасен для людей, животных и растений, что делает его особенно привлекательным.

Существует несколько теорий, объясняющих этот феномен. Одна из них гласит, что муравьи принимают манную крупу за яйца чужого вида и в спешке покидают свое жилище, спасаясь от мнимой угрозы. Другая версия заключается в том, что насекомые воспринимают манку как лакомство, однако после попадания в их организм крупа разбухает, что приводит к гибели муравьев.

Для усиления эффекта рекомендуется также посыпать манкой замеченные муравьиные тропинки и углы в доме, если эти непрошенные гости обосновались и внутри жилища.

Секретное оружие против муравьев: копеечное средство, которое решит проблему раз и навсегда

Читайте также:

Секретное оружие против муравьев: копеечное средство, которое решит проблему раз и навсегда
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы муравьи
Читайте также

Избавит от муравьев и тли: незаменимое удобрение
Это интересно
Избавит от муравьев и тли: незаменимое удобрение
Муравьи и тля разбегутся: секретное средство от вредителей
Это интересно
Муравьи и тля разбегутся: секретное средство от вредителей
Избавьтесь от садовых муравьев: эффективное средство
Это интересно
Избавьтесь от садовых муравьев: эффективное средство
Муравьи в огороде: как от них избавиться
Это интересно
Муравьи в огороде: как от них избавиться


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok