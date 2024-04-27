Муравьи исчезнут за одну ночь: посыпьте этот продукт на муравейник – никакая сода не сравнится

22:05, 27 апр 2024

Настоящее нашествие муравьев в огороде — не редкость. Эти насекомые не только досаждают своим присутствием, но и могут нанести серьезный вред, разводя на садовых деревьях тлю. Поэтому важно действовать решительно, пока муравьи не заполонили весь участок.

Опытные садоводы, делившиеся своими секретами на канале «Дачные хитрости», предлагают простой и эффективный метод борьбы с муравьями —. Этот способ абсолютно безопасен для людей, животных и растений, что делает его особенно привлекательным.

Существует несколько теорий, объясняющих этот феномен. Одна из них гласит, что муравьи принимают манную крупу за яйца чужого вида и в спешке покидают свое жилище, спасаясь от мнимой угрозы. Другая версия заключается в том, что насекомые воспринимают манку как лакомство, однако после попадания в их организм крупа разбухает, что приводит к гибели муравьев.

Для усиления эффекта рекомендуется также посыпать манкой замеченные муравьиные тропинки и углы в доме, если эти непрошенные гости обосновались и внутри жилища.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru