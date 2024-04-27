Секретный метод от Мичурина: 1,5 ложки копеечного средства спасут ваш урожай от фитофтороза и мучнистой росы
22:11, 27 апр 2024
Давно известно, что марганцовка — это не только аптечное средство, но и верный помощник садовода. Еще советский ученый Иван Мичурин продемонстрировал ее чудодейственные свойства, используя для полива саженцев миндаля. Результаты превзошли все ожидания: растения, «умытые» марганцовкой, росли крепче, выше, а цвести начали на 6 лет раньше своих собратьев.
Современные садоводы с удовольствием используют марганцовку для защиты своих зеленых питомцев от различных напастей. Как утверждает агроном Ксения Давыдова, этот копеечный раствор способен не только ускорять рост и укреплять иммунитет растений, но и успешно бороться с такими распространенными заболеваниями, как фитофтороз и мучнистая роса.
Для предотвращения черной ножки на рассаде рекомендуется приготовить раствор из расчета 3 грамма марганцовки на 10 литров воды и полить им растения под корень. Чтобы избавиться от серой гнили, опрысните насаждения смесью из 1,5 чайной ложки марганцовки на 10 литров воды.
В случае поражения мучнистой росой потребуется тщательная обработка — опрыскайте растения и почву вокруг них раствором той же концентрации, что и для черной ножки — 3 грамма на 10 литров воды.
Фитофтороз, один из самых опасных врагов садовода, также может быть остановлен с помощью недорогого марганцового средства. Приготовьте специальный настой: измельченный чеснок (100 граммов) залейте стаканом теплой воды и дайте настояться сутки. Затем процедите, добавьте 1 грамм марганцовки и разведите смесь в 10 литрах воды. Опрыскивайте листья данным раствором каждые две недели.