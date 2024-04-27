Секретный метод от Мичурина: 1,5 ложки копеечного средства спасут ваш урожай от фитофтороза и мучнистой росы

22:11, 27 апр 2024

Давно известно, что марганцовка — это не только аптечное средство, но и верный помощник садовода. Еще советский ученый Иван Мичурин продемонстрировал ее чудодейственные свойства, используя для полива саженцев миндаля. Результаты превзошли все ожидания: растения, «умытые» марганцовкой, росли крепче, выше, а цвести начали на 6 лет раньше своих собратьев.

Современные садоводы с удовольствием используют марганцовку для защиты своих зеленых питомцев от различных напастей. Как утверждает агроном Ксения Давыдова, этот копеечный раствор способен не только ускорять рост и укреплять иммунитет растений, но и успешно бороться с такими распространенными заболеваниями, как фитофтороз и мучнистая роса.

раствор из расчета 3 грамма марганцовки на 10 литров воды

смесью из 1,5 чайной ложки марганцовки на 10 литров воды

Для предотвращенияна рассаде рекомендуется приготовитьи полить им растения под корень. Чтобы избавиться от, опрысните насаждения

В случае поражения мучнистой росой потребуется тщательная обработка — опрыскайте растения и почву вокруг них раствором той же концентрации, что и для черной ножки — 3 грамма на 10 литров воды .

Фитофтороз, один из самых опасных врагов садовода, также может быть остановлен с помощью недорогого марганцового средства. Приготовьте специальный настой: измельченный чеснок (100 граммов) залейте стаканом теплой воды и дайте настояться сутки. Затем процедите, добавьте 1 грамм марганцовки и разведите смесь в 10 литрах воды . Опрыскивайте листья данным раствором каждые две недели.

Автор: Алия Карачурина