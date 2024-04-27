Больше никакого навоза: Посыпайте грядки этим натуральным порошком в мае для сверхурожая овощей и фруктов

22:28, 27 апр 2024

Не каждый дачник имеет возможность удобрять огород навозом. Но не стоит отчаиваться! Существуют отличные альтернативы, доступные по цене и обладающие богатым составом, способным повысить плодородие любой почвы.

Опытная огородница, ведущая канал «Сад огород Life», уже 10 лет получает замечательные урожаи без использования навоза. Она делится своим секретом: удобрением на основе двух простых компонентов.

Ключевой компонент ее уникального удобрения —, изготовленная из костей крупного рогатого скота. Этот порошок изобилует фосфором, калием, кальцием, натрием, магнием, железом, кобальтом, цинком, медью, хромом, марганцем, йодом и множеством витаминов. Второй важный ингредиент —, который не только питает растения, но и препятствует распространению различных заболеваний.

В процессе разложения горчичный жмых превращается в настоящее «золотое» питание для культур, по составу превосходящее даже биогумус и навоз. Оба этих натуральных компонента легко найти на крупных торговых площадках.

Для приготовления чудо-удобрения необходимо смешать по 2 кг костной муки и горчичного жмыха в подходящей емкости. Полученную питательную смесь следует внести в почву во время весенней перекопки, рассыпав примерно 5 столовых ложек на каждый квадратный метр грядок.

Также можно использовать это удобрение непосредственно при посадке рассады, добавляя по 1 столовой ложке порошка в каждую лунку. Смесь подходит для выращивания абсолютно любых культур, а в случае с картофелем поможет избежать нашествия проволочника.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru