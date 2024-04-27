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Больше никакого навоза: Посыпайте грядки этим натуральным порошком в мае для сверхурожая овощей и фруктов

Больше никакого навоза: Посыпайте грядки этим натуральным порошком в мае для сверхурожая овощей и фруктов

22:28, 27 апр 2024

Не каждый дачник имеет возможность удобрять огород навозом. Но не стоит отчаиваться! Существуют отличные альтернативы, доступные по цене и обладающие богатым составом, способным повысить плодородие любой почвы.

Опытная огородница, ведущая канал «Сад огород Life», уже 10 лет получает замечательные урожаи без использования навоза. Она делится своим секретом: удобрением на основе двух простых компонентов.

Ключевой компонент ее уникального удобрения — костная мука, изготовленная из костей крупного рогатого скота. Этот порошок изобилует фосфором, калием, кальцием, натрием, магнием, железом, кобальтом, цинком, медью, хромом, марганцем, йодом и множеством витаминов. Второй важный ингредиент — горчичный жмых, который не только питает растения, но и препятствует распространению различных заболеваний.

В процессе разложения горчичный жмых превращается в настоящее «золотое» питание для культур, по составу превосходящее даже биогумус и навоз. Оба этих натуральных компонента легко найти на крупных торговых площадках.

Для приготовления чудо-удобрения необходимо смешать по 2 кг костной муки и горчичного жмыха в подходящей емкости. Полученную питательную смесь следует внести в почву во время весенней перекопки, рассыпав примерно 5 столовых ложек на каждый квадратный метр грядок.

Также можно использовать это удобрение непосредственно при посадке рассады, добавляя по 1 столовой ложке порошка в каждую лунку. Смесь подходит для выращивания абсолютно любых культур, а в случае с картофелем поможет избежать нашествия проволочника.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы удобрения подкормка
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