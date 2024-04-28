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Колорадский жук и проволочник не пройдут: как защитить картофель с помощью сидератов

Колорадский жук и проволочник не пройдут: как защитить картофель с помощью сидератов

12:32, 28 апр 2024

Весна — период активного пробуждения природы и начала сельскохозяйственных работ. В это время особое внимание стоит уделить подготовке грунта к посадке одной из главных культур российских огородов — картофеля. Эффективным способом обогатить и защитить почву перед высадкой «второго хлеба» является использование сидератов.

Как поясняет опытный садовод, автор популярного канала «Садоеж», идеальный период для сева сидератов — промежуток, когда почва уже оттаяла после зимы, но примерно за две недели до планируемой посадки основной культуры. Именно такой срок позволяет зеленым «помощникам» развиться и успеть внести свой полезный вклад в подготовку грядки.

В числе наиболее распространенных сидератов фигурируют бобовые растения — горох, бобы, вика. Благодаря особым клубенькам в корневой системе, они способствуют накоплению азота в грунте. Кроме того, эти культуры богаты фосфором и, по наблюдениям опытных огородников, отпугивают колорадского жука — заклятого врага картофельных посадок. Поэтому рекомендуется высаживать бобовые не только в качестве сидератов, но и по периметру грядок вместе с основными овощами.

Не менее ценны и другие «зеленые помощники». Например, горчица способна насытить почву калием и послужить надежным борцом с проволочником. Фацелия, помимо отпугивания этого вредителя, помогает раскислить грунт. Редька сдерживает рост сорняков и делает землю более рыхлой.

При использовании сидератов важно избегать злаковых культур, таких как рожь, пшеница или овес, которые, напротив, могут привлечь проволочника. Оптимальным вариантом станет комбинированный посев — например, смесь овса, фацелии и горчицы. Такое сочетание позволит разносторонне подготовить почву, обогатив ее питательными веществами и создав надежный природный барьер для вредителей.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы удобрения
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