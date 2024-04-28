Спасение от тромбоза и атеросклероза: 3 простых совета врача для здоровья сосудов

12:40, 28 апр 2024

Сосудистые заболевания — бич современного человека. Тромбозы и атеросклероз уносят жизни миллионов людей ежегодно. Но, как утверждает врач-кардиохирург Заурбек Адырхаев, эти болезни можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни.

По словам кандидата медицинских наук, тридцатиминутная ежедневная прогулка в оживленном темпе, скандинавская ходьба или посещение бассейна — любая физическая нагрузка на свежем воздухе идет на пользу. Не менее важно отказаться от вредных привычек, отравляющих организм.

Второй кирпичик в фундаменте долголетия — средиземноморская диета. Этот простой и вкусный рацион предполагает умеренное потребление красного мяса и животных жиров при обилии овощей, фруктов и рыбы. По мнению Адырхаева, такой подход к питанию является мощной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще один совет специалиста — соблюдать питьевой режим. Ежедневно организм должен получать не менее 1,5 литров жидкости из различных источников. Достаточное потребление воды способствует разжижению крови, уменьшая риск образования опасных тромбов.

Не стоит забывать и о регулярных обследованиях у лечащего врача. Следуя этим несложным рекомендациям, можно сохранить здоровье сердца и сосудов на долгие годы. Помните, забота о себе — залог активного долголетия!

Статья носит информационный характер. Проконсультируйтесь со специалистом для получения персональных медицинских рекомендаций.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru