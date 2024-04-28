Укроп и петрушка на вашем столе за считанные дни: назван бесплатный стимулятор роста, семена взойдут вмиг

12:49, 28 апр 2024

Каждый огородник мечтает о роскошных зарослях душистого укропа и пышной петрушки. Однако далеко не всем удается достичь желаемого результата. Существует один простой и эффективный прием, который поможет добиться пышных всходов этих ароматных культур без лишних усилий и затрат.

Секрет быстрых и обильных всходов укропа и петрушки кроется в подготовке семян перед посадкой. Об этом поделилась агрохимик и блогер Виктория Карелина на страницах своего популярного интернет-издания "Семена Алтая". По ее словам, активизировать прорастание семян данных культур можно с помощью обычной воды при соблюдении одного важного условия.

замочить их в подогретой воде температурой около 50 градусов Цельсия

Перед высадкой семян укропа и петрушки в грунт необходимо. Для этого достаточно налить воду нужной температуры в обычный термос, поместить туда семена и оставить их замачиваться в течение получаса. Такая несложная предпосевная обработка позволит запустить биологические процессы, стимулирующие быстрое прорастание семян.

После того как семена отмочатся в горячей воде в течение отведенного времени, их можно высаживать в грунт обычным способом. И результаты не заставят себя ждать - уже через пару дней на грядках появятся первые нежные всходы. А через некоторое время вы сможете любоваться истинным ковром ароматной свежей зелени на своем участке.

Таким простым способом вы обеспечите себя обильным урожаем укропа и петрушки без покупки дорогостоящих стимуляторов роста.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru