Шелуху от семечек – не выбрасывайте: простой и бесплатный способ сделать вашу почву идеальной

13:18, 28 апр 2024

Опытные огородники всегда в поиске бюджетных и эффективных способов обогащения почвы. В ход идут различные народные рецепты, компостные кучи, а теперь к этому списку можно добавить еще один неожиданный компонент – лузгу подсолнечника.

Согласно рекомендациям опытных огородников, лузга от семечек является превосходным. Ее главное преимущество заключается в том, что она богата целлюлозой и разлагается постепенно, обогащая почву полезными веществами в течение нескольких лет. При взаимодействии с влагой, содержащейся в почве, из лузги высвобождается ценный углерод, который способствует улучшению структуры и воздухопроницаемости грунта.

Использование лузги от семечек в качестве удобрения чрезвычайно просто и не требует сложных приготовлений. Вам не нужно готовить настои или отвары – просто разбросайте лузгу по участку и перекопайте ее в почву. Этот простой шаг обеспечит постепенное высвобождение питательных веществ в грунт в течение следующих трех лет, делая его более рыхлым и воздушным.

Через пару месяцев после внесения лузги вы уже сможете заметить первые результаты ее благотворного воздействия. Почва станет более рассыпчатой и будет лучше пропускать воздух, что положительно скажется на развитии корневой системы растений. Особенно ценной такая подкормка окажется для таких культур, как томаты, картофель и баклажаны, которые предъявляют повышенные требования к качеству грунта.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru