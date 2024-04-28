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Эта удивительная «мука» творит чудеса: рассыпьте на грядках, и земля станет мягкой, словно пух

Эта удивительная «мука» творит чудеса: рассыпьте на грядках, и земля станет мягкой, словно пух

13:32, 28 апр 2024

Огородный сезон в разгаре, и дачники уже вовсю готовят свои участки к посадке. Одним из важнейших этапов подготовки является подкормка почвы.

Одной из главных тенденций в подготовке почвы в этом году становится использование доломитовой муки — универсального природного удобрения, наделенного целым рядом преимуществ.

Прежде всего, состав богат питательными элементами, необходимыми для здорового роста растений. Он содержит азот, фосфор, калий и магний, которые способствуют укреплению корневой системы и ускоряют формирование завязей. Кроме того, это удобрение оказывает нейтрализующее действие на радионуклиды в почве, обеспечивая экологическую чистоту выращенной продукции.

Одним из ключевых достоинств доломитовой муки является ее способность улучшать структуру почвы, делая ее более рыхлой и воздухопроницаемой. Это создает идеальные условия для развития корневой системы и проникновения влаги к корням. Помимо этого, доломитовая мука обладает естественными инсектицидными свойствами, защищая культуры от вредителей как в открытом грунте, так и в теплицах.

Опытные огородники рекомендуют использовать вещество как для внесения в почву перед посадкой (в теплицах дозировка не должна превышать 1 стакана на квадратный метр), так и для регулярных подкормок в течение вегетационного периода. Для этого достаточно приготовить раствор из 1 кг муки на 10 литров воды и поливать им растения раз в 7 дней. Такая подкормка не только дополнительно обогатит культуры питательными веществами, но и окажет эффективное отпугивающее действие на мух и клещей.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы огород удобрения подкормка
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