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Секретный метод дачников-виртуозов: как с помощью крапивы вырастить рекордный урожай огурцов

Секретный метод дачников-виртуозов: как с помощью крапивы вырастить рекордный урожай огурцов

13:39, 28 апр 2024

Для многих дачников и огородников огурцы — одна из главных культур на грядках. Однако добиться богатого урожая хрустящих зеленцов порой бывает непросто. Секрет кроется в использовании природных подспорий, одним из которых является обычная крапива. Об этом уникальном методе выращивания сочных огурцов рассказывают опытные дачники из телеграм-канала «Дачные секреты».

Казалось бы, что общего между колючим сорняком и хрупкими огурчиками? Однако создание своеобразного «одеяла» из крапивы способно творить чудеса на огуречной грядке. Для начала нужно собрать вершки крапивных растений. Затем следует нарезать их на мелкие кусочки и равномерно разложить поверх грядки с огурцами.

Под воздействием солнца, ветра, дождя и почвенных бактерий крапива начинает разлагаться, постепенно насыщая землю полезными питательными веществами. Это природное «одеяло» не только обеспечивает огурцы необходимой подкормкой, но и защищает нежные корни от повреждений, а почву — от пересыхания.

Кроме того, крапивный «ковер» создает неблагоприятную среду для слизней и других вредителей, отпугивая их. В то же время он помогает поддерживать идеальный состав и рыхлую структуру почвы — ключевые факторы для хорошего роста и плодоношения огурцов.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород огурцы крапива
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