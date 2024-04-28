Забудьте о лунном календаре! Определить точную дату высадки картофеля поможет это дерево - рекордный урожай гарантирован

13:48, 28 апр 2024

Многие дачники, невзирая на кажущуюся простоту, ежегодно сталкиваются с проблемой получения обильного урожая картофеля. Опытные садоводы уверены: секрет кроется не только в правильном уходе, но и в верном выборе момента посадки.

Многие дачники полагаются на лунные календари и прогнозы погоды. Однако опытные садоводы знают один простой секрет, подсказанный самой природой. Этот древний совет передавался из поколения в поколение и доказал свою эффективность.

Все дело в том, что картофель лучше всего развивается в прохладных условиях. Его клубни начинают прорастать, когда температура почвы достигает +3…+5°C. Максимальный рост происходит при температуре почвы +10…+12°C и температуре воздуха +20…+25°C. В более прохладной среде под растениями образуется больше клубней, чем в жару.

Чтобы определить идеальное время для посадки, следует обратить внимание на один природный индикатор. Японские фермеры начинают высаживать картофель, когда зацветает вишня. В России же принято ориентироваться на цветение черемухи. Обычно это происходит в конце апреля или начале мая, в зависимости от региона.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru