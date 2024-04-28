«Чудовищные ожоги»: секреты первой помощи при контакте с борщевиком Сосновского – о них мало кто знает

13:58, 28 апр 2024

На первый взгляд, борщевик Сосновского кажется безобидным растением с пышными зелеными листьями и полым стеблем. Однако на деле это растение таит в себе серьезную угрозу для здоровья человека и животных. Причиной тому – содержащиеся в его соке опасные фотосенсибилизирующие вещества – кумарины и фурокумарины.

Эти органические соединения делают кожу чрезвычайно чувствительной к ультрафиолетовому излучению. В результате даже кратковременный контакт с борщевиком может спровоцировать сильнейшие ожоги, если впоследствии пораженные участки кожи окажутся под воздействием солнечных лучей. Опасность кроется в том, что реакция может развиться спустя многие часы, а то и сутки после прикосновения к растению.

На пораженных участках образуются волдыри, сопровождающиеся болезненными ожогами, заживление которых может затянуться на продолжительное время. Нередки случаи, когда сок борщевика попадает в глаза, что чревато серьезными последствиями вплоть до потери зрения. Известны также печальные инциденты, когда от борщевика страдали домашние животные, особенно короткошерстные.

Если произошел контакт с борщевиком Сосновского, не теряйте драгоценное время. Срочно смойте сок растения с кожи водой с мылом и предпримите меры для защиты пораженных участков от солнечного света. В солнечную погоду старайтесь в течение последующих трех дней не оставлять проблемные зоны открытыми – оденьтесь соответствующим образом или воспользуйтесь повязкой. При попадании сока в глаза или рот незамедлительно промойте их большим количеством воды.

Широко распространенный в нашей стране борщевик Сосновского вызывает справедливые опасения врачей.

- Несмотря на заблуждения, само растение не ядовито для человека, - комментирует академик РАН, терапевт Оксана Драпкина. – Однако содержащиеся в нем фотосенсибилизаторы делают кожу крайне уязвимой перед солнцем, провоцируя тяжелые ожоги".

Вот почему столь важно проявлять бдительность и осторожность в отношении этого, казалось бы, безобидного сорняка. Берегите себя и близких, держитесь подальше от зеленого злодея!

Автор: Алия Карачурина