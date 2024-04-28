Удивите соседей пышными розами: простые правила весенней посадки

21:02, 28 апр 2024

В преддверии весеннего сезона российские садоводы готовятся к пополнению своих коллекций новыми великолепными розами. Среди них Елена Петрова, ведущая популярного канала «Маленькая Дача» на платформе Дзен, делится своими проверенными методами посадки роз, которые гарантируют обильное цветение.

Для жителей центральной России наиболее подходящим периодом для посадки роз с открытой корневой системой является время, когда температура воздуха колеблется в пределах от 0 до 12 градусов Цельсия. При выборе саженцев Елена рекомендует отдавать предпочтение экземплярам с нераскрывшимися почками, что обеспечит их успешную приживаемость.

Процесс посадки розы требует тщательной подготовки и соблюдения нескольких ключевых шагов. Начать следует с удаления упаковочного материала с саженца и осмотра корневой системы. Подсохшие или поврежденные корешки необходимо аккуратно удалить, а оставшиеся корни подрезать для стимуляции их роста. Измерив две ладони от начала корня, обрежьте нижние корни.

Далее наступает черед обрезки стеблей. Елена советует взять саженец в руку и, поставив ладонь на уровне прививки, немного выше, определить необходимую длину обрезки верхушек стеблей.

Подготовка посадочной ямы является неотъемлемой частью процесса. Выкопав яму глубиной 40-60 см, на дно следует добавить слой сухого перегноя или компоста с золой. Затем саженец помещается в яму, погружая точку прививки на 5-8 см ниже уровня почвы. Этот шаг имеет решающее значение, поскольку, как объясняет Елена, «точка прививки является самым уязвимым местом розы. Посадив розу и заглубив точку прививки на 5-8 сантиметров, вы поможете розе хорошо перезимовать, а также избежите появления поросли шиповника, на который часто прививают розу».

После завершения посадки, рекомендуется замульчировать корневую зону куста, что обеспечит дополнительную защиту и сохранение влаги.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru