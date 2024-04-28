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Вас завалит перцами: простой трюк, о котором знают только опытные дачники

Вас завалит перцами: простой трюк, о котором знают только опытные дачники

21:09, 28 апр 2024

Многие садоводы знают о необходимости внесения удобрений и регулярного полива для получения богатого урожая овощных культур. Однако мало кто задумывается о том, что правильная формировка растения может оказать не меньшее влияние на его продуктивность. Особенно это актуально для перцев, чьи урожайные показатели напрямую зависят от рациональной структуры куста.

Опытные дачники делятся ценным советом: для стимулирования обильного плодоношения перцев крайне важно своевременно проводить прореживание их кроны. Эту процедуру следует выполнять несколько раз за вегетационный период, регулярно удаляя лишние побеги, растущие внутрь куста. При этом бутоны и завязи нужно обязательно сохранять на месте.

Такой подход к формировке растения позволяет перераспределить его ресурсы наиболее оптимальным образом. Вместо того чтобы тратить силы на питание чрезмерной листвы, перец сможет сконцентрировать их на развитии плодов. В результате формируется своеобразная «многоярусная» структура куста, на которой перцы созревают гораздо обильнее и равномернее, чем на неформированных экземплярах.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы перцы
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