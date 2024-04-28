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Жизненно важные цифры: узнайте безопасные показатели давления, которые защитят от инсульта и инфарктов

Жизненно важные цифры: узнайте безопасные показатели давления, которые защитят от инсульта и инфарктов

21:16, 28 апр 2024

Гипертония, или, как ее часто называют, «высокое давление», подкрадывается незаметно, но последствия ее могут быть фатальными. Недооценка этой проблемы приводит к печальным статистика: инсульты, инфаркты, ухудшение работы жизненно важных органов.

Врач-кардиолог, терапевт Людмила Саламатина в беседе с корреспондентами «Газета.Ru» рассказала о коварстве гипертонии и о том, как распознать ее «сигналы».

По словам врача, повышенным считается артериальное давление свыше 129/80 мм рт.ст. для лиц младше 65 лет. После 65 лет граница сдвигается до 139/80 мм рт.ст.
«Устоявшееся мнение о том, что давление ниже 140/90 является нормальным, устарело. С 1993 года при показателях 140/90 и выше назначается лечение», — поясняет Саламатина.

Резкие скачки давления представляют серьезную опасность для здоровья. При возникновении гипертонических кризов необходимо немедленно принимать лекарственные препараты для снижения давления. Специалист напоминает, что артериальная гипертония является ведущим фактором риска инсультов и инфарктов — опасными для жизни состояниями.

Эксперты настоятельно рекомендуют своевременно обращаться за медицинской помощью при выявлении повышенного давления. Игнорирование проблемы может существенно сократить продолжительность и качество жизни. Принимайте меры сегодня — сохраните здоровье на долгие годы.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье гипертония
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