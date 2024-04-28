Жизненно важные цифры: узнайте безопасные показатели давления, которые защитят от инсульта и инфарктов

21:16, 28 апр 2024

Гипертония, или, как ее часто называют, «высокое давление», подкрадывается незаметно, но последствия ее могут быть фатальными. Недооценка этой проблемы приводит к печальным статистика: инсульты, инфаркты, ухудшение работы жизненно важных органов.

Врач-кардиолог, терапевт Людмила Саламатина в беседе с корреспондентами «Газета.Ru» рассказала о коварстве гипертонии и о том, как распознать ее «сигналы».

«Устоявшееся мнение о том, что давление ниже 140/90 является нормальным, устарело. С 1993 года при показателях 140/90 и выше назначается лечение», — поясняет Саламатина.

По словам врача, повышенным считается артериальное давление свыше 129/80 мм рт.ст. для лиц младше 65 лет. После 65 лет граница сдвигается до 139/80 мм рт.ст.

Резкие скачки давления представляют серьезную опасность для здоровья. При возникновении гипертонических кризов необходимо немедленно принимать лекарственные препараты для снижения давления. Специалист напоминает, что артериальная гипертония является ведущим фактором риска инсультов и инфарктов — опасными для жизни состояниями.

Эксперты настоятельно рекомендуют своевременно обращаться за медицинской помощью при выявлении повышенного давления. Игнорирование проблемы может существенно сократить продолжительность и качество жизни. Принимайте меры сегодня — сохраните здоровье на долгие годы.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru