Избавьтесь от муравьев раз и навсегда: рецепт хитрой приманки из СССР обезопасит сад от вредителей
21:27, 28 апр 2024
В борьбе с муравьями на садовых участках люди часто прибегают к помощи химических средств. Однако такой подход не только вредит окружающей среде, но и может негативно сказаться на здоровье человека.
К счастью, существует более безопасный и эффективный метод, который был популярен еще в СССР. Речь идет о самодельных хлебных шариках, способных навсегда избавить ваш сад от этих назойливых насекомых.
Рецепт прост: размочите хлеб в сладкой воде с добавлением нашатырного спирта. На стакан воды возьмите две столовые ложки сахара и одну ложку нашатыря. При желании можно добавить каплю медового аромата для пущей привлекательности. Скатайте из полученной массы шарики и разбросайте их вокруг муравейника, в огороде и рядом со строениями.
Лакомство быстро привлечет обитателей муравейника, которые с жадностью набросятся на сладкую приманку. Однако нашатырь, содержащийся в шариках, окажет фатальное воздействие на вредителей. Прочие муравьи, опасаясь такой же участи, покинут ваш участок и больше не вернутся.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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