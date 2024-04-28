Избавьтесь от муравьев раз и навсегда: рецепт хитрой приманки из СССР обезопасит сад от вредителей

21:27, 28 апр 2024

размочите хлеб в сладкой воде с добавлением нашатырного спирта

две столовые ложки сахара и одну ложку нашатыря

В борьбе сна садовых участках люди часто прибегают к помощи химических средств. Однако такой подход не только вредит окружающей среде, но и может негативно сказаться на здоровье человека.К счастью, существует более безопасный и эффективный метод, который был популярен еще в СССР. Речь идет о самодельных, способных навсегда избавить ваш сад от этих назойливых насекомых.Рецепт прост:. На стакан воды возьмите. При желании можно добавить каплю медового аромата для пущей привлекательности. Скатайте из полученной массы шарики и разбросайте их вокруг муравейника, в огороде и рядом со строениями.

Лакомство быстро привлечет обитателей муравейника, которые с жадностью набросятся на сладкую приманку. Однако нашатырь, содержащийся в шариках, окажет фатальное воздействие на вредителей. Прочие муравьи, опасаясь такой же участи, покинут ваш участок и больше не вернутся.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru