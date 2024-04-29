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Невероятный лайфхак для садоводов: как простой надрез на яблоне спасет ваш урожай

Невероятный лайфхак для садоводов: как простой надрез на яблоне спасет ваш урожай

12:02, 29 апр 2024

Весна в разгаре, и опытные садоводы уже вовсю хлопочут в своих садах. Помимо обрезки и полива, они используют один хитрый прием, который мало кто знает: делают надрезы на коре яблонь. Не стоит пугаться, ведь эта процедура, называемая бороздованием, не только не вредит дереву, но и приносит ему большую пользу.

Согласно рекомендациям агронома Алексея, ведущего дзен-канал «Всё об обрезке плодовых», бороздование следует проводить в период активного роста яблони, который обычно приходится на май или начало июня. Этот своевременный шаг позволяет предотвратить нежелательное растрескивание коры и способствует быстрому заживлению имеющихся ран или повреждений.

Процесс бороздования заключается в нанесении аккуратных надрезов на кору дерева с помощью острого и чистого ножа, предварительно обработанного перекисью водорода или марганцовкой для дезинфекции. Несмотря на кажущуюся травматичность процедуры, она не вызывает у яблони никакого стресса при соблюдении правильной техники и сроков выполнения.

Помимо предотвращения растрескивания коры, бороздование оказывает положительное влияние на общую урожайность дерева. Специалисты связывают этот эффект с улучшением циркуляции питательных веществ и обеспечением более активного роста яблони после своевременного выполнения надрезов.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: яблоня советы
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