Бутоны прут напролом даже в старом грунте: волшебные таблетки из аптечки для пышного цветения

12:10, 29 апр 2024

Казалось бы, обычные лекарственные препараты могут пролежать невостребованными в вашей домашней аптечке годами. Однако у опытных цветоводов есть любопытный лайфхак по их применению - для ускорения роста и обильного цветения комнатных растений. Этот простой совет позволит вашим зеленым питомцам преобразиться и порадовать пышным цветением.

В основе традиционного народного метода - универсальная цветочная подкормка на основе двух распространенных препаратов, действие которых многократно усиливается в комбинации. Рецептом поделилась агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова.

Один из ключевых ингредиентов - таблетки. Эти таблетки активируют рост корневой системы, особенно полезны при пересадке, помогая корням быстрее адаптироваться к новому грунту и снимая стресс растения. Вялые, хилые экземпляры буквально оживают после применения янтарки: молодая сочная зелень прорастает, зарождаются новые цветоносы и боковые побеги, раскидистые кустики становятся пышными и роскошными.

Второй компонент волшебного раствора – таблетки аспаркама, богатые магнием и калием. Эти вещества не просто запускают, но и значительно продлевают период буйного цветения культур на несколько недель.

Для приготовления подкормки растолките по 1-2 таблетки каждого препарата и растворите их в 1 литре воды . Поливайте растворенной смесью каждые 2 недели, а во время цветения - еженедельно. Этот вкусный "витаминный коктейль" придется по вкусу любым домашним цветам!

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru