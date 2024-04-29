Пионы размером с воздушный шар: секретная подкормка для невероятной пышности цветения - нужно вносить уже в мае

12:21, 29 апр 2024

Пионы - настоящее украшение любого сада. Их пышные, объемные бутоны восхищают своей красотой и ароматом. Однако многие садоводы сталкиваются с проблемой скудного цветения этих великолепных растений. Причина кроется в неправильном уходе, особенно в период весеннего пробуждения природы. Давайте раскроем секреты, как добиться роскошного цветения пионов с помощью своевременной подкормки и грамотного ухода.

Весенняяимеет решающее значение для обильного цветения пионов. Многие садоводы совершают ошибку, игнорируя этот важный этап. Между тем, своевременное внесение питательных веществ в почву способствует активному развитию растения, закладывая основу для пышного и продолжительного цветения в будущем.

Опытные цветоводы рекомендуют использовать универсальное удобрение нитроаммофоску для подкормки пионов ранней весной. Этот концентрат богат азотом, фосфором, магнием и калием - элементами, необходимыми для стремительного роста и формирования крупных соцветий. Внесение удобрения следует проводить особым образом: вокруг куста выкапывается канавка глубиной около 10 сантиметров, на дно которой рассыпается 100 граммов нитроаммофоски . Затем удобрение присыпается смесью перегноя и почвы.

Грамотный уход после подкормки также играет важную роль. Для защиты пионов от вредителей и бактериальных инфекций рекомендуется обработать почву вокруг кустов раствором марганцовки. Необходимо точно соблюдать пропорции при приготовлении раствора. Кроме того, не стоит забывать о периодическом рыхлении грунта, что обеспечит лучшее поступление кислорода к корням растений.

Автор: Алия Карачурина