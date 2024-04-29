Сахар - не единственный враг: Эндокринолог Янг раскрывает ТОП-2 причины, провоцирующих диабет

12:36, 29 апр 2024

Многие полагают, что избегая явных сахаросодержащих продуктов, они защищены от сахарного диабета. Однако эндокринолог Екатерина Янг предупреждает – это далеко не так. В своем Telegram-канале она раскрывает, как обычные продукты питания, казалось бы, лишенные сахара, на самом деле могут стать причиной этого опасного заболевания.

– главная угроза для здоровья, даже если вы полностью исключили сахар и сладости из рациона. Медик акцентирует внимание на том, что хлеб из белой муки, быстрые каши и белый рис содержат скрытые сахара, перегружающие организм глюкозой. Регулярное употребление таких продуктов создает идеальные условия для развития диабета.

Помимо нездоровой диеты, провоцирующим фактором выступает малоподвижный образ жизни. Янг советует отвлекаться от гаджетов и уделять внимание простым физическим активностям вроде пеших прогулок. Такая умеренная нагрузка помогает сбалансировать метаболизм и снизить вероятность диабетических осложнений.

Игнорировать первые симптомы недуга чревато серьезными последствиями. Эндокринолог перечисляет их: нарушения зрения, резкий скачок веса, постоянное чувство жажды, частые позывы к мочеиспусканию, заторможенное заживление ран, онемение в руках и ногах. При появлении данных признаков стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru