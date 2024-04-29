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Секретный метод опытных садоводов: когда высаживать огурцы и помидоры в открытый грунт – нужно взять термометр

Секретный метод опытных садоводов: когда высаживать огурцы и помидоры в открытый грунт – нужно взять термометр

12:46, 29 апр 2024

Капризы погоды в 2024 году преподнесли немало сюрпризов садоводам-любителям. Внезапное потепление и резкие перепады температур бросали вызов опытным огородникам, оставляя многих в замешательстве о том, когда лучше высаживать рассаду и производить посев. Однако есть надежный и научно обоснованный метод, позволяющий разгадать загадку идеального времени для посадки — и все ответы кроются в температуре почвы.

Садоводческое сообщество «Дача с умом» в Телеграме делится бесценными советами, накопленными годами успешного выращивания культур. По их рекомендациям, измерение температуры грунта на глубине 12-15 сантиметров служит ключевым ориентиром для определения оптимального момента для работ на участке.

Для точного мониторинга предпочтительно использовать специализированный почвенный термометр, но в крайнем случае, подойдет и обычный бытовой. Важно лишь придерживаться следующих температурных ориентиров для различных культур:

При +4°C можно смело высевать холодостойкие зелень и корнеплоды — укроп, шпинат, петрушку и морковь. +5°C — час пробил для свеклы и гороха. Луковичные, такие как лук и чеснок, лучше всего приживутся при +8°C. А вот картофель, редька и редис требуют уже +10°C.

По мере дальнейшего потепления грунта до +12°C, можно смело высаживать рассаду помидоров. Огурцы и перцы предпочитают +15°C, а баклажаны, дыни и арбузы — самые теплолюбивые, подождут, пока температура не достигнет +18°C.

Соблюдая эти несложные правила, вы гарантированно обеспечите растениям благоприятные условия для развития с самых первых дней. А значит, богатый и вкусный урожай будет вам наградой! Так что запаситесь терпением и почвенным термометром — и вперед, на грядки!

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы огород
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