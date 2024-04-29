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Чудодейственное средство для чистки плиты: секрет из СССР

Чудодейственное средство для чистки плиты: секрет из СССР

12:56, 29 апр 2024

Советские хозяйки славились своей смекалкой и умением вести хозяйство. Одним из их секретов была чудодейственная паста для чистки плиты, способная справиться с любыми загрязнениями. Рецепт этого средства держался в строгом секрете, а его эффективность поражала воображение.

Отличным средством, способным вернуть плите первозданный блеск, было средство, состоящее из 3 ст. л. пищевой соды, ½ ст. л. стирального порошка, 1 ст. л. канцелярского клея и 1 стакана теплой воды. Эта комбинация, тщательно размешанная и нанесенная тонким слоем на поверхность, проявляла свои чудодейственные свойства. Застарелые пятна и разводы исчезали на глазах, открывая безупречно чистую поверхность.

Процесс приготовления и применения этого средства был прост, но требовал внимательности. Сначала следовало тщательно вымыть плиту обычным способом, затем смешать ингредиенты. Нанесение смеси на поверхность, за исключением конфорок, и последующее смывание водой завершало процесс. Результат превосходил ожидания – плита сияла, как новенькая.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: лайфхаки кухня
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