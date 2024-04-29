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Сначала удивлялись, теперь повторяем: сосед-дачник использует кока-колу вместо химикатов - результат превзошел ожидания

Сначала удивлялись, теперь повторяем: сосед-дачник использует кока-колу вместо химикатов - результат превзошел ожидания

15:14, 29 апр 2024

Садоводы всегда ищут новые, эффективные методы защиты своих урожаев от вредителей и болезней. Недавно один из дачников привлек внимание к необычному способу борьбы с колорадским жуком и фитофторозом, используя... кока-колу!

Сначала эта идея вызвала удивление и даже скептицизм, но агроном Ксения Давыдова решила развеять сомнения и поделиться с огородниками секретами применения популярного напитка на садовом участке.

Согласно разъяснениям специалиста, кока-колу можно использовать для решения сразу двух распространенных огороднических проблем. Во-первых, напиток поможет избавиться от колорадского жука - одного из самых опасных вредителей картофеля. Для приготовления инсектицидного состава необходимо развести в воде концентрированную колу: на каждые 1,5 литра газировки добавить 5 литров воды. Полученным раствором следует тщательно опрыскать картофельную ботву. Если насекомых слишком много, пропорции воды и колы нужно сделать равными.

Помимо борьбы с колорадским жуком, кока-кола демонстрирует высокую эффективность против фитофтороза - опасного грибкового заболевания, поражающего картофель, томаты и другие культуры. Для получения фунгицидного средства агроном рекомендует смешать 250 граммов газировки с 500 граммами кефира, а затем развести полученную смесь в 10 литрах воды. Таким составом необходимо обработать ботву пораженных растений.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: лайфхаки сад
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