Как отмыть ламинат до блеска: Простой метод, который удивит даже Мойдодыра

15:21, 29 апр 2024

Сияющие, ухоженные полы - мечта любой хозяйки. Но как добиться идеального блеска без вреда для напольного покрытия? Популярный ламинат требует особого подхода к уборке. В этой статье мы раскроем необычный, но эффективный метод, который поможет вернуть первозданный лоск любимым полам.

Ламинат прочно закрепился в наших домах благодаря практичности и стильному внешнему виду. Однако ошибочно полагать, что его можно мыть обычными средствами. Неправильный уход чреват потускнением, разбуханием или образованием пятен. А применение абразивных чистящих составов и жесткой щетки способно повредить защитный слой ламината.

Но не стоит расстраиваться! Для сохранения презентабельного вида ламинированных полов достаточно воспользоваться одним из самых доступных и безопасных средств - смесью уксуса и водки. Именно этот натуральный состав обеспечит стопроцентную чистоту без риска для напольного покрытия.

Процесс применения данного метода прост и не займет много времени:

1. Произведите стандартную влажную уборку, удалив первичные загрязнения.

2. Протрите поверхность ламината сухой тряпкой для удаления оставшихся капель влаги.

3. Приготовьте чистящий раствор, смешав в равных пропорциях уксус и водку (возможна замена на медицинский спирт). Разлейте состав в пульверизатор.

4. Обильно нанесите полученную смесь на проблемные участки или равномерно распылите по всему полу.

5. Через несколько минут промойте ламинат чистой водой и вытрите насухо тряпкой.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru