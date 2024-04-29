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Колорадских жуков словно ветром сдует: это копеечное суперсредство навсегда освободит ваши грядки от вредителя

Колорадских жуков словно ветром сдует: это копеечное суперсредство навсегда освободит ваши грядки от вредителя

15:31, 29 апр 2024

Каждый дачник, выращивающий картофель, знает о коварном враге - колорадском жуке. Эти прожорливые вредители способны погубить весь урожай, если не предпринять своевременные меры.

К счастью, существует простой, доступный и, что немаловажно, эффективный метод борьбы с жуком, которым поделилась опытный агроном Ксения Давыдова.

Горчица - злейший враг колорадского жука

Секретное оружие в борьбе за урожай - обычная горчица. Приготовить действенный раствор можно за считанные минуты:

  1. Разведите 100 граммов сухой горчицы в 1 литре теплой воды.
  2. Добавьте немного измельченного хозяйственного мыла для вязкости.
  3. Тщательно перемешайте и оставьте настаиваться на 24 часа.
  4. Полученным раствором опрыскайте картофельную ботву.

Двойной удар: горчица в междурядьях

Эффект горчицы можно усилить, высадив ее в междурядьях картофельных посадок. Когда горчица зацветет, скосите ее и разложите под кустами.

Этот ароматный щит не только отпугнет колорадского жука, но и станет преградой для проволочника.

Можжевельник - еще один помощник в борьбе за урожай

Для тех, кто выращивает на даче можжевельник, есть еще один действенный рецепт:

  1. Измельчите несколько веток можжевельника.
  2. Залейте 10 литрами воды и оставьте настаиваться 4 часа.
  3. Полученным настоем опрыскайте картофельную ботву.
  4. Небольшие веточки можжевельника можно положить в лунку при посадке картофеля.

Важно!

Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется проводить обработки горчичным раствором или настоем можжевельника регулярно, каждые 7-10 дней.

Помните, что профилактика - залог успеха. Помимо применения народных средств, не забывайте о таких мерах, как:

  1. Тщательная уборка растительных остатков после сбора урожая.
  2. Осенняя перекопка почвы.
  3. Выбор устойчивых к колорадскому жуку сортов картофеля.

Сочетая эти методы, вы сможете защитить свой урожай картофеля и насладиться вкусными плодами своего труда.

Колорадский жук даже не приблизится: опрысните картофель настоем этой травы

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород колорадский жук
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