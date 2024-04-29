Забудете на все лето: умные дачники не тратят миллионы, а делают простую «болтушку» против сорняков

15:40, 29 апр 2024

Дачный сезон в разгаре, и многие огородники уже столкнулись с досадной проблемой — сорняками. Борьба с ними отнимает время и силы, а химические средства не всегда безопасны для здоровья.

Опытные садоводы и авторы Дзен-канала «ХозВопрос» делятся рецептом простого, но эффективного гербицидного раствора, который способен справиться даже с самыми живучими сорняками, такими как вьюнок и мокрица.

В бой идут... хозяйственное мыло, уксус и соль! Эти дешевые ингредиенты, которые найдутся в каждом доме, при правильном сочетании превращаются в мощное оружие против корневищных сорняков вроде вьюнка и мокрицы. А рецепт этого натурального гербицида удивит своей простотой.

Для начала разведите 200 мл 70% уксусной эссенции в 800 мл воды — получится 15% кислотный раствор. Затем смешайте в отдельной емкости 1 литр воды, 150 граммов поваренной соли и столовую ложку любого жидкого хозяйственного мыла. Осталось влить в мыльно-солевую смесь приготовленный уксусный раствор, хорошенько все перемешать и перелить в опрыскиватель. Готово! Волшебная смесь для уничтожения травяных захватчиков на вашем участке готова к применению.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru