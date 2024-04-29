21:29, 29 апр 2024

Секретный эликсир садовода: этот раствор сделает сад цветущим раем, а огород - урожайным царством

Наступает долгожданный сезон для дачников и садоводов. Многие уже позаботились о рассаде огурцов, помидоров, цветов, с нетерпением ожидая богатого урожая. Опытный агроном Ксения Давыдова делится секретом, который поможет не только ускорить цветение, но и значительно увеличить количество завязей и, как следствие, плодов.

Чудодейственный раствор:

Бор - 2-3 г

Перманганат калия (марганцовка) - 3 г

Вода - 10 л

Растворить бор и марганцовку в 10 литрах воды. Тщательно перемешать.

Применение:

Полученным раствором опрыскать из пульверизатора все растения на участке: огурцы, помидоры, перцы, плодовые деревья и кустарники, а также цветочные клумбы.

Эффект:

Уже через неделю вы заметите поразительный результат: обильное цветение, множество завязей на овощных культурах, пышные бутоны на цветах.

Достаточно одной обработки за сезон.

Преимущества:

Экономичность: самодельный раствор обходится значительно дешевле, чем магазинные стимуляторы. Эффективность: не уступает по результатам "Завязи" и другим популярным средствам. Антимикробное действие: благодаря марганцовке в составе, раствор не только стимулирует цветение, но и обладает профилактическим эффектом против ряда заболеваний.

Важно:

Используйте только свежий раствор.

Не превышайте рекомендуемую дозировку.

Соблюдайте меры безопасности при работе с марганцовкой.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru