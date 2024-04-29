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Секретный эликсир садовода: этот раствор сделает сад цветущим раем, а огород - урожайным царством

Секретный эликсир садовода: этот раствор сделает сад цветущим раем, а огород - урожайным царством

21:29, 29 апр 2024

Секретный эликсир садовода: этот раствор сделает сад цветущим раем, а огород - урожайным царством

Наступает долгожданный сезон для дачников и садоводов. Многие уже позаботились о рассаде огурцов, помидоров, цветов, с нетерпением ожидая богатого урожая. Опытный агроном Ксения Давыдова делится секретом, который поможет не только ускорить цветение, но и значительно увеличить количество завязей и, как следствие, плодов.

Чудодейственный раствор:

  • Бор - 2-3 г
  • Перманганат калия (марганцовка) - 3 г
  • Вода - 10 л

Приготовление:
  1. Растворить бор и марганцовку в 10 литрах воды.
  2. Тщательно перемешать.

Применение:

  • Полученным раствором опрыскать из пульверизатора все растения на участке: огурцы, помидоры, перцы, плодовые деревья и кустарники, а также цветочные клумбы.

Эффект:

  • Уже через неделю вы заметите поразительный результат: обильное цветение, множество завязей на овощных культурах, пышные бутоны на цветах.
  • Достаточно одной обработки за сезон.

Преимущества:

  1. Экономичность: самодельный раствор обходится значительно дешевле, чем магазинные стимуляторы.
  2. Эффективность: не уступает по результатам "Завязи" и другим популярным средствам.
  3. Антимикробное действие: благодаря марганцовке в составе, раствор не только стимулирует цветение, но и обладает профилактическим эффектом против ряда заболеваний.

Важно:

  • Используйте только свежий раствор.
  • Не превышайте рекомендуемую дозировку.
  • Соблюдайте меры безопасности при работе с марганцовкой.
Пионы размером с воздушный шар: секретная подкормка для невероятной пышности цветения - нужно вносить уже в мае

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: подкормка советы
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