Не делайте этих ошибок при высадке огурцов в открытый грунт! Советы опытного садовода

21:53, 29 апр 2024

Сезон садоводов в разгаре, и вот-вот настанет время высадки рассады огурцов. От того, насколько грамотно вы подойдете к этому процессу, напрямую зависит будущий урожай. Опытный садовод Виктория Радзевская делится секретами, которые помогут вам вырастить вкусные и хрустящие огурчики.

Забудьте про навоз!

Огурцы не переносят "горячей" почвы, поэтому навоз при их посадке категорически запрещен. Он может спровоцировать ожоги корневой системы, что негативно отразится на здоровье и плодоношении растений.

Теплая грядка - залог успеха

Если вы решили побаловать себя ранними огурчиками, соорудите для них "теплую грядку". Для этого выкопайте траншею глубиной 50 см, заполните ее слоями органики (трава, листья, ветки) и перепревшего компоста. Сверху насыпьте плодородный грунт. Такая грядка будет дольше сохранять тепло, создавая идеальные условия для роста огурцов.

Прогрейте почву до 17°C

Нежность к корням - залог здоровья

Не торопитесь с высадкой рассады, дайте земле достаточно прогреться. Оптимальная температура почвы на глубине 10 см - 17°C. В холодной земле огурцы не только плохо приживаются, но и могут заболеть.

При пересадке рассады будьте предельно осторожны с корнями. Не повреждайте их, ведь это может привести к замедлению роста и развития растений.

Сухой ком - залог безопасности

За 3 дня до высадки рассады ограничьте полив. Это позволит земляному кому вокруг корней немного подсохнуть, что облегчит его извлечение из контейнера и минимизирует риск повреждения.

Достаточная влажность

В подготовленные лунки влейте обильный объем теплой воды. Это обеспечит необходимый уровень влажности для комфортного старта юных огурчиков.

Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить богатый урожай вкуснейших огурцов, которые станут настоящим украшением вашего стола!

Автор: Алия Карачурина