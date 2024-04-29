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Удивительный способ вырастить картофель: двойной урожай и польза для огорода

Удивительный способ вырастить картофель: двойной урожай и польза для огорода

22:19, 29 апр 2024

Каждый огородник мечтает о богатом урожае картофеля. Однако далеко не все знают о простом, но эффективном методе, который поможет не только увеличить сбор корнеплодов, а заодно порадоваться вкусным бобовым культурам. В чем же заключается этот агротехнический прием?

Опытный садовод, автор популярного Дзен-канала «Сад. Огород. Лайф», раскрывает секрет своего успеха. При посадке картофеля он добавляет в каждую лунку семена бобовых культур. Такой симбиоз оказывает благотворное влияние на рост и развитие обеих растительных культур.

Дело в том, что бобовые выполняют сразу несколько важных функций. Во-первых, они служат природными репеллентами, отпугивая вредителей вроде проволочника и колорадского жука. Во-вторых, их корни рыхлят почву, улучшая ее аэрацию. Наконец, бобовые культуры обогащают грунт азотом, столь необходимым для формирования крупных клубней.

— Когда мы впервые опробовали этот метод, радости нашей не было предела — в каждой лунке был крупный картофель! — делится радостным воспоминанием автор канала. — Плюс к этому мы получили вкусный урожай бобов и гороха в качестве бонуса.

Для посадки подойдут горох, фасоль или бобы. В каждую лунку рекомендуется добавлять не более одного боба или от одного до трех горошин/семян фасоли. Этого будет достаточно для создания взаимовыгодного растительного содружества.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород картофель
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